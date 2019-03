Getuigen gezocht van woningoverval

Direct na de melding gingen agenten naar de woning en spraken daar het slachtoffer. Hij vertelde aan agenten dat hij op maandagavond 4 maart rond 22:30 uur door drie onbekenden was opgewacht bij de woning. Vervolgens drongen zij het huis binnen en mishandelden daar het slachtoffer. Onder dreiging van verschillende wapens stalen de drie geld en goederen van het slachtoffer. Pas op dinsdagochtend 5 maart rond 4:45 uur verlieten de drie verdachten de woning. Het slachtoffer doet aangifte van de woningoverval.



Forensisch en tactisch rechercheurs deden uitgebreid onderzoek in de woning en de nabije omgeving. Tot nu toe ontbreekt ieder spoor van de verdachten, vandaar dat de politie getuigen oproept zich te melden.



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche Delft-Westland zoekt getuigen. Hebt u iets verdachts gezien in de omgeving van de Beatrixstraat? Of hebt u camerabeelden uit de omgeving waarop de verdachten staan? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Bel 1-1-2

Ziet u iets verdachts bij u in de buurt? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Kunt u bijvoorbeeld de verdachten omschrijven of de vluchtrichting van de auto of scooter vertellen, dan komt de politie direct in actie. Maak als het kan een film of foto met uw mobiele telefoon. Let wel goed op uw eigen veiligheid! Meer informatie over woningovervallen vindt u op www.politie.nl.