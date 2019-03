Politie vindt miljoenen contant geld in onderzoek spookbewoning

Uit een onderzoek van het team financieel-economische criminaliteit (FINEC) van de politie-eenheid Den Haag bleek dat in de Haagse wijk Ypenburg in enkele grote appartementencomplexen bewoners verblijven die dat zo anoniem mogelijk proberen te doen.Om die reden werden dinsdagochtend 5 maart in alle vroegte drie personen aangehouden en vonden doorzoekingen plaats in ruim dertig woningen in Ypenburg, Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en een pand in Rotterdam. Meer hierover is te lezen in een eerder bericht.