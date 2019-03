Stijging anonieme meldingen drugslabs regio Den Haag

Regio Den Haag - Volgens cijfers van Meld Misdaad Anoniem is het aantal anonieme meldingen over drugslabs in de regio Den Haag gestegen van 5 in 2017 naar 25 in 2018. De politie is blij met iedere anonieme melding. Zo kan de politie met hulp van burgers nog meer zaken oplossen. De stijging is in lijn met de landelijke stijging van meldingen over drugslabs.