Schatgraver in Hoek van Holland aangehouden

Hoek van Holland - Een agent tipte woensdag 27 februari in zijn vrije tijd zijn collega’s toen hij een man op de Prins Hendrikweg in Hoek van Holland in de bosjes zag rommelen, iets zag opgraven en in zijn binnenzak zag stoppen. In het pakje dat de Roemeen uit de aarde had opgediept, bleek 8500 Engelse pond te zitten. In de cabine van zijn vrachtwagen zaten twee Aziatische dames die zich niet konden legitimeren. De 39-jarige chauffeur is aangehouden op verdenking van witwassen en mensenhandel.