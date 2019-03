Drie aanhoudingen na het zwaar mishandelen van twee mannen

De politie is direct een onderzoek gestart. Tijdens dit onderzoek zijn er duidelijke camerabeelden in beslag genomen waar de mishandelingen op te zien zijn. Ook sprak de politie met getuigen. Het kan zijn dat er meer getuigen zijn die de politie nog niet heeft gesproken. Bent u getuige geweest of heeft u meer informatie? Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via 0800 7000.