Verdachte poging inbraak aangehouden

Dankzij een goede beschrijving van het signalement van de verdachte door de melder, wordt deze snel getraceerd door opgegroepen agenten. Nadat deze is staandegehouden zien zij een mes in zijn jaszak zitten. Omdat er genoeg feiten en omstandigheden zijn om de man als verdachte van de poging inbraak aan te merken, wordt hij voor verhoor meegenomen naar het bureau. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Het mes is in beslag genomen.