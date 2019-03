Verdachte vernieling ontkomt nadat vriend de politie aanvalt

De politie kreeg rond 17.00 uur de melding dat iemand een auto zou vernielen op de eerdergenoemde locatie. Agenten troffen inderdaad een beschadigde auto aan en zagen verderop een vrouw lopen, die voldeed aan het opgegeven signalement. De vrouw was in het gezelschap van een man, die er snel vandoor ging toen de agenten de vrouw aanspraken. Eén van de agenten ging achter hem aan en greep hem vast. Hier was de vrouw blijkbaar niet van gediend en probeerde de agent te slaan. Ze riep dat zij de vernieling had gepleegd en zette het vervolgens op een rennen. De politie ging vervolgens achter de vrouw aan en hield haar aan. Toen de agent haar wilde boeien, kwam haar vriend plotseling met hoge snelheid aangerend en sprong op de rug van de agent, die daardoor ten val kwam. De vrouw wist door zijn aanval te ontkomen. De man is onder hevig verzet aangehouden. Daarbij gebruikten de agenten pepperspray. Het is niet duidelijk waarom de auto is vernield.