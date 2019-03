Nieuw bureau en nieuwe werkwijze in Uden

Bouw robuuste nieuwe bureau

Vorig jaar mei is er gestart met de bouw van dit nieuwe robuuste bureau. Het is een duurzaam energieneutraal gebouw met een warmtepomp, zonnepanelen en geheel gasloos. Tino van der Velden, projectleider Van der Heijden bouw en ontwikkeling; ‘de politie gaf ons opdracht voor de bouw van het energieneutrale politiebureau. Wij waren verantwoordelijk voor niet alleen de bouw maar ook de enorme hoeveelheid technische installaties. Denk hierbij aan elektra, warmte- en koelinginstallaties. Een mooie uitdaging die ons op het lijf is geschreven. Het resultaat: alles past en werkt naar wens.’

Locatie onafhankelijk werken

De agenten van dit basisteam gaan met hun mobiel en laptop meer de straat op en vaker op locatie werken. Je kan hierbij denken aan een locatie zoals een buurthuis of wijkcentrum. ‘Als je bijvoorbeeld een aangifte wilt doen dan kan de agent dit ook bij jou thuis doen’ volgens teamchef Eric Heuvelmans; ‘Deze manier van werken is klantvriendelijk en de agent is meer zichtbaar in de wijk.’ Het nieuwe bureau is hier ook op ingericht, zo zijn er slechts een aantal vaste werkplekken. Teamchef Willybert zegt; ‘Onze mensen moeten zo veel mogelijk de straat op, daar waar het werk is. Het bureau is er om elkaar te ontmoeten en af te stemmen met collega’s en veiligheidspartners.’

Opening voor publiek

Het bureau is geopend van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. Voor vragen kun je binnenlopen in de nieuwe publieksvriendelijke hal. Voor het doen van aangifte maak je een afspraak via 0900 – 8844 of kijk op politie.nl

Op 12 april is de officiële opening voor genodigden en zal burgemeester Henk Hellegers een toespraak houden.