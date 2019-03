Hennepstekkerijen en gesloten goederen aangetroffen

Even na 16.30 uur betraden de agenten van Maastricht het pand aan de Meerssenerweg. Naast de vermoedelijk gestolen motorfiets werden een E-bike, een caravan en twee grote aanhangwagens gevonden die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Deze zijn allemaal in beslag genomen. Nader onderzoek dat werd ingesteld, wees uit dat er tevens twee hennepstekkerijen in het pand actief waren. Er werden ongeveer 1.400 stekken aangetroffen en in beslag genomen. Een 25-jarige Maastrichtenaar werd op heterdaad aangehouden bij het pand.