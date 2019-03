Getuigen gezocht ongeval Rondweg

De overleden bestuurder, een 72-jarige man uit Ede, was met zijn grijze Volkswagen Caddy tot stilstand gekomen op de Rondweg ter hoogte van de kruising met de Grote Beer. De bestelwagen stond half in bosjes. Het Tactisch Verkeersteam van Midden-Nederland doet onderzoek. Heeft u de bestelwagen voor 7 uur vanochtend zien rijden of bent u getuige geweest van het ongeval? Of heeft u andere informatie die van belang kan zijn? Dan komen we graag met u in contact. U kunt de politie bereiken op 0900-8844.



