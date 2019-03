Getuigen gezocht overval bezorger Voorstraat

Rond 20.00 uur leverde de bezorger een bestelling af aan de Voorstraat. Hij werd benaderd door twee mannen waarvan een het geld uit de portemonnee van het slachtoffer haalde. Het slachtoffer werd daarbij bedreigd met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp. Graag komen we in contact met getuigen van deze overval of mensen die weten wie de verdachten zijn.

Signalement verdachte een:

-Man

-Getinte huidskleur

-1.90-1.95 m lang

-Baardje

-Breed, gezet postuur

-Zwarte jas met bontkraag en capuchon

-Zware stem

-Zwarte, dunne handschoenen aan



Signalement verdachte twee:

-Man

-Groot en breed postuur



Heeft u iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.