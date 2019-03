Politie zoekt getuigen van een autodiefstal met geweld

De aangever wist na een korte worsteling uit de auto te komen en rende weg. Hij meldde zich later hevig ontdaan bij het politiebureau. Een van de verdachten betrof een blanke kale man rond de 50 jaar. Een tweede blanke verdachte droeg een capuchon over zijn hoofd. De daders vluchtten weg in de auto van het slachtoffer. De politie zoekt getuigen van deze laffe overval. Hebt u iets gezien of heeft u andere informatie die de politie helpt bij het onderzoek? Bel met 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via 0800-7000.