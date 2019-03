Onderzoek politie: Vertrouwen burger in politie stijgt

Korpschef Erik Akerboom is blij met het stijgende vertrouwen van de samenleving in de politie: ‘Het is mooi dat burgers veel vertrouwen in ons hebben. Dat is belangrijk bij de taak waar wij als politie voor staan. Een groot vertrouwen zorgt ervoor dat mensen de politie willen bijstaan in bijvoorbeeld een noodsituatie. Dat ze informatie willen delen, en bereid zijn meldingen en aangiftes doen. Het vertrouwen dat mensen in ons hebben is vooral de verdienste van iedere collega op straat. Zij moeten hun werk met de waardering kunnen doen, die zij verdienen.’

Akerboom wil het vertrouwen van de eigen mensen in de organisatie verbeteren: ‘Onze mensen zelf zijn kritischer. Dat signaal is met alle veranderingen de afgelopen jaren in de organisatie niet nieuw en nemen we serieus. We vragen veel van mensen in een organisatie die soms log is en waarbinnen afstanden nog te groot zijn. Nabijheid, naar elkaar omkijken en de menselijke maat is belangrijk voor de hele leiding binnen de politie, want het moet echt beter. Daar wil ik graag samen met de bonden en de medezeggenschapsraad in voor gaan. Dat doen we onder andere door de afspraken die we hebben gemaakt in de nieuwe cao uit te voeren. Dat moet helpen om bijvoorbeeld de werkdruk te verlagen, loopbaanperspectieven te verbeteren en betere zorg en ondersteuning te verlenen aan collega’s die het moeilijk hebben.’