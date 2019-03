Nieuwe aanhoudingen in groot vals geld onderzoek

Het onderzoek dat sinds juni 2018 gaande is, komt voort uit een onderzoek naar het uitgeven van vals geld in Helmond. Sporen leidden toen naar Almere. Vanwege het internationale karakter en het feit dat de geproduceerde valse biljetten in heel Europa zijn aangetroffen, werkte de recherche nauw samen met Europol, de Marechaussee en De Nederlandse Bank.

De eerste zes verdachten die op 30 januari tijdens een actiedag werden aangehouden, zijn inmiddels voor de raadkamer verschenen. Deze besloot dat ze allen dertig dagen langer vast blijven zitten.

Tijdens de actiedag in januari zijn er tien doorzoekingen geweest en op nagenoeg alle locaties in Almere werden goederen aangetroffen die nodig zijn voor de productie, handel en distributie van vals geld: printers, cartridges, hologrammen, enveloppen, wenskaarten, postzegels, adreslabels. Daarnaast werd voor ruim 300.000 euro aan valse 50 en 20 euro biljetten aangetroffen. Ook werden 1751 pillen MDMA, 535 gram cocaïne en 390 gram hasj en diverse goederen (zoals telefoons, bankpassen en doosjes sigaren) welke van diefstal afkomstig waren, aangetroffen.

Vals geld?

Vermoedt u dat een biljet vals is? Neem dit biljet niet aan. Een vals biljet is niets waard. Als u het geaccepteerd heeft, geef het dan niet expres weer uit. Betalen met een vals biljet, waarvan men weet dat het vals is, is namelijk strafbaar.

Controleren op echt of vals?

Check deze link van de Nederlandse Bank: https://www.dnb.nl/echtofvals/nl/portal/