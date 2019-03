Getuigenoproep overval op hotel aan Sara Burgerhartstraat

De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk even voor 2.45 uur of kort erna één of twee mannen hebben gezien die gelijkenissen hebben met het signalement of die op een andere manier iets hebben meegekregen van de overval. Neem daarvoor contact op met 0900-8844. U kunt ook anoniem met de politie spreken via 0800-7000. Tevens is onderstaand tipformulier te gebruiken, waar u ook beeldmateriaal kunt uploaden.