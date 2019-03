Verdachte ramkraak Van Baerlestraat aangehouden

Rond 05.00 uur ’s morgens reed een auto tot twee keer toe de etalageruiten van de kledingwinkel aan gort. De ramkrakers komen met grof geweld de winkel binnen en verlaten het pand met moeite weer met grote hoeveelheden kleding.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar deze ramkraak en heeft een 23-jarige Amsterdammer als verdachte aangehouden. Het onderzoek gaat onverminderd door en informatie is nog altijd welkom. Weet u meer over deze ramkraak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.