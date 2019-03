Aanhoudingen in onderzoek naar brandstofdiefstal

(stockfoto politie)

De aanleiding voor het onderzoek waren meerdere aangiftes die in augustus en september 2018 bij de politie binnenkwamen. Met name in Dirksland is in die periode brandstof gestolen uit personenauto’s, vrachtwagens en bestelauto’s.

De verdachten zijn afgelopen week verhoord over hun betrokkenheid bij de diefstallen. De 20-jarige verdachte uit Dirksland wordt ook verdacht van diefstal van een e-bike. Hij is na verhoor heengezonden en wacht het verdere onderzoek in vrijheid af. De 23-jarige verdachte uit Tholen zit nog vast.