Politie houdt jongen aan voor vuurwapenbezit

Uit onderzoek dat rechercheurs eerder verrichten, kwam naar voren dat de verdachte vermoedelijk in het bezit was van een vuurwapen. In februari doorzochten agenten de woning van de jongen in de Rotterdamse wijk Midden-Schieland. Daar vonden ze, onder zijn matras, inderdaad een vuurwapen. Dat namen ze in beslag. De jongen zelf was echter niet thuis. De politie haalde alles uit de kast om hem te vinden. Blijkbaar werd het hem te heet onder de voeten, want woensdag kwam hij uit eigen beweging naar de politie.