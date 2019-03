Alerte agenten vinden Gorkumse hennepkwekerij

De agenten waren op een melding van een mogelijke illegale lozing afgekomen en constateerden op een terrein gelegen aan de Parallelweg dat er daadwerkelijk rioolwater rechtstreeks op een sloot werd geloosd. Bij onderzoek binnen in de ruimte waar het toilet was aangebracht hoorden de agenten vanuit een andere ruimte het geluid van een in werking zijnde afzuiging, waarbij het vermoeden op kwam van een in werking zijnde hennepkwekerij / drogerij. In die ruimte werd vervolgens een hoeveelheid henneptoppen van in totaal 7 kg aangetroffen. De softdrugs werden in beslaggenomen en de politie onderzoekt wie bij de loods hoort.