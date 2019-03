Meisje mishandeld in café

De vrouw vertelt aan agenten dat de verdachte haar met zijn vuist op haar oog heeft geslagen. De klap veroorzaakt een bloedende wond. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer eerste hulp gegeven waarna zij voor verdere behandeling is meegenomen naar het ziekenhuis. De aanleiding voor het geweld is dat de verdachte in het café bier over zich heen heeft gekregen. Omdat hij denkt dat het meisje daar iets mee te maken heeft, haalt hij met geweld naar haar uit. Kort daarop melden zich nog twee slachtoffers van 16 en 17 jaar. Ook zij zijn door de verdachte geslagen.