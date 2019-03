Man gewond bij beroving, wie weet meer?

De man kwam rond 0.45 uur met zijn auto aan bij een flatgebouw aan de Kapitein Pulverstraat. Toen hij uitstapte en richting de flat liep, werd hij plots belaagd door twee onbekende, donker geklede mannen met bivakmutsen. De man werd geslagen, maar onbekend is waarmee. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn en toen hij weer bijkwam bleek dat hij behoorlijk gewond was geraakt. Hij had kneuzingen over zijn hele lichaam en meerdere verwondingen aan zijn gezicht en hoofd, waaraan hij in het ziekenhuis is behandeld. Verder bleek de man beroofd te zijn van sieraden.