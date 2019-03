Gewapende overval op juwelier

Drie of vier mannen overvielen onder bedreiging van een vuurwapen een juwelier aan de Parkstraat. Er is geschoten, daarbij raakte niemand gewond. Een medewerker liep door nog onbekende oorzaken een hoofdwond op. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor medische zorg. De daders vluchtten in een personenauto weg. De politie verstuurde een bericht via burgernet en daarop hebben burgers gereageerd. De politie vond desbetreffende auto op de Nieuwe Ginnekenstraat terug. Het forensisch team doet verder technisch onderzoek en de getuigen worden gehoord.