Wie kent deze Snapchat-berovers?

De politie is op zoek naar getuigen van een beroving in Maarssen. Begin januari leert een 18-jarige jongeman uit Zeist via Snapchat een meisje kennen. Zij spreken op dinsdagavond 15 januari rond 21.00 uur op het parkeerterrein bij een sportvereniging aan de Reigerskamp in Maarssen af. Als zij daar net staan te praten, verschijnen er ineens drie jongemannen. Zij bedreigen de Zeistenaar met een mes, doen een zak over zijn hoofd en beroven hem van zijn geld en horloge (van het merk Audemars Piquet). Daarna gaan zij er vandoor en is ook het meisje verdwenen. Het meisje is dankzij een Burgernetactie geïdentificeerd en aangehouden. We zijn hard op zoek naar de drie Snapchat-berovers!

Wat weten we van deze daders?

De daders zijn alle drie tussen de 18 en 20 jaar oud met een normaal postuur. De lengtes lopen uiteen van 1.70 tot 1.85 meter. Twee van hen hadden hun gezicht bedekt, van één van hen is duidelijk dat hij een licht getinte huidskleur heeft. Twee droegen een zwarte jas met capuchon en één een donkergroene lange jas met capuchon. Ze spraken met een Noord-Afrikaans accent. Eén van hen had een vrij zware stem.

Signalementen

Verdachte 1:

jongeman tussen de 18 - 20 jaar

rond de 1.85 meter

slank/dun postuur

hij droeg een zwarte jas van gladde stof, met een capuchon (geen bontkraag). Ook droeg hij een – vermoedelijk- zwarte joggingbroek. Omdat hij zijn gezicht afdekte is er geen huidskleur bekend

Verdachte 2:

jongeman tussen de 18-20 jaar

rond de 1.70 meter

slank dun postuur

licht getinte huidskleur

Noord-Afrikaans accent

hij droeg een donkergroene lange jas van gladde stof en met een capuchon (geen bontkraag)

Verdachte 3:

jongeman tussen de 18-20 jaar

langer dan 1.75 meter

slank/dun postuur

hij droeg een zwarte jas met capuchon

huidskleur onbekend

Door de zak over zijn hoofd kon het slachtoffer niet zien wie er spraken. Maar volgens hem spraken twee van hen Nederlands met een Noord-Afrikaans accent, waarvan één van hen een opvallend zware stem had. Misschien dat zij gebruik maakten van een witte Opel Corsa of Astra.

Andere slachtofffers

We houden er rekening mee dat deze daders al vaker via Snapchat, of via andere social media, berovingen hebben gepleegd. We komen ook graag in contact met mensen die hetzelfde is overkomen.

Vragen van de politie

Weet u iets over (één van de) Snapchat-berovers, herkent u ze door het signalement of heeft u zelf misschien iets opvallends gezien in de omgeving van de Reigerskamp in Maarssen?

Weet u wie er sinds half januari in het bezig is van een goudkleurig horloge van het merk Audemars Piquet (type Royal Oak)? Bel dan één van de tiplijnen: 0800 - 6070, blijft u liever anoniem, bijvoorbeeld omdat u de mannen kent? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.