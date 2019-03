In Onder de Loep: Schietpartij in woning

In de uitzending van 7 maart de volgende opsporingszaken, te beginnen met het schietincident in Enschede:

Enschede - Schietincident Geraniumstraat

In de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 februari 2019 overvallen rond 01.00 uur twee onbekende mannen een bewoner van de Geraniumstraat in zijn woning. De mannen bellen die nacht aan bij de woning en duwen direct de bewoner naar binnen waarna het tot een gewelddadige worsteling komt. Er wordt geschoten en de bewoner raakt gewond. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u in de nacht van maandag op dinsdag iets verdachts gezien in de omgeving van de Geraniumstraat? Woont u in de buurt en heeft u camerabeelden of dashcambeelden? Laat het ons weten.

Almelo – Inbraak bij bedrijf Kieftsbeeklaan

Op donderdag 31 mei 2018 breken twee mannen aan het begin van de avond in bij een bedrijf aan de Kieftsbeeklaan in Almelo. Op bewakingsbeelden zijn twee mannen te zien die door het pand lopen. Ze nemen o.a. laptops en een smartphone weg. Wie herkent deze mannen? 2018238728

Zwolle – Diefstal herenkleding en rugtas warenhuis

Op vrijdagmiddag 17 augustus 2018 shoppen twee onbekende mannen bij een warenhuis aan de Nieuwstraat in Zwolle. Ze rekenen echter niets af. Op beelden is te zien hoe de mannen kleding en een rugtas wegnemen. Wie herkent deze mannen? 2018392916

Oldenzaal, Wierden - Fraude met spaarzegelboekjes supermarkten

Bij twee supermarkten in Oldenzaal, aan de Johanna van Burenlaan en aan In den Vijfhoek, leveren twee onbekende jongemannen op vrijdagmiddag 25 januari 2019 bij de kassa vervalste spaarzegelboekjes in. Op camerabeelden is te zien hoe ze te werk gaan. Ook bij een supermarkt in Wierden, op woensdagavond 10 januari, leveren ze valse zegelboekjes in. Wie herkent deze mannen? 2019039593-2019016698

Zie alvast hoe dezelfde mannen de spaarboekjes inleveren bij een supermarkt in Hattem op 10 januari jl.

Oldemarkt - Inbraak administratiekantoor en wooncomplex

In de nacht van 11 op 12 februari 2019 zijn twee mannen op inbrekerspad. Ze breken in bij een administratiekantoor aan De Hooge Wheeen in Oldemarkt (Steenwijkerland) en bij een wooncomplex aan de Oosterschie. Van beide inbraken zijn camerabeelden. Wie herkent deze mannen? Let op: door de infraroodcamera lijken de mannen witte kleding te dragen, maar dit betreft juist donkere kleding. 2019064572

Enschede – Woning Zunabrink beschoten

Op zondag 3 maart 2019 wordt er ’s nachts rond 00.45 uur geschoten op een bovenwoning aan de Zunabrink in Enschede. De politie is op zoek naar getuigen. Wie heeft iets gezien van dit schietincident of kan er iets over vertellen? Heeft u misschien camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0800 6070 of (anoniem) 0800 7000 of via een tipformulier. 2019096394



