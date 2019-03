Getuigenoproep straatroof

Na de beroving renden de twee verdachten weg in de richting van de bushalte bij het Texaco tankstation. Zij stapten even later in bus 314 richting Edam.

De politie is voor het onderzoek naar deze beroving op zoek naar getuigen en zou graag specifiek willen spreken met een vrouw die tijdens de beroving door het tunneltje fietste. Bent u deze vrouw of heeft u informatie over de beroving? Neem dan contact op met de politie op teelfoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief).

2019025829