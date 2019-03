Politie en NVWA controleren antiquairs

Kopers van antiek moeten er goed op letten dat zij bij aankoop checken of de documentatie bij de stukken in orde is. Als blijkt dat er producten worden verkocht zonder bijbehorende documentatie, kan dat gemeld worden bij de politie of bij de NVWA. Meldingen kunnen ook worden gedaan via Meld Misdaad Anoniem. Vorig jaar is Meld Misdaad Anoniem samen met het OM, de NVWA en de politie een campagne begonnen om mensen op te roepen verdachte zaken te melden. Politie en NVWA maken regelmatig gebruik van meldingen vanuit het publiek om illegale handel op te sporen.