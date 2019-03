Politie onderzoekt vondst vaten met vloeistof

Bij de politie kwamen woensdagavond meerdere meldingen binnen van verdachte omstandigheden in de omgeving van de Marktweg. Tijdens het onderzoek werd een 33-jarige Hagenaar aangehouden die zich verdacht gedroeg. Later op de avond gingen de agenten een loods aan de Marktweg binnen en troffen zij meerdere vaten met onbekende vloeistof aan. De vaten zijn in beslag genomen en naar de inhoud ervan wordt onderzoek gedaan. De verdachte is later op de avond in vrijheid gesteld.



Hoe kunt u meldingen doen?



Meld Misdaad Anoniem (0800-7000)

U kunt uw tip of melding anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem. Dit is een stichting die het mogelijk maakt om anoniem een melding te doen. De stichting zet het dan door naar de betreffende instantie, zoals de politie. Zij kunnen dan indien nodig een onderzoek starten. Meld Misdaad Anoniem is gratis te bereiken via: 0800-7000.



Ziet u iets verdachts?

Ziet u een verdachte situatie, noteer dan het signalement van de verdachten en wanneer mogelijk een kenteken. Bel daarnaast altijd direct 112. De politie kan dan snel ter plaatse zijn om verdachte personen te controleren of op te pakken.