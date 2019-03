Overleden persoon in Weimarstraat; mensen onwel door CO

Uit voorzorg werden de vier agenten voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Na deze controle konden zij hun dienst voortzetten. Behalve de agenten zijn ook acht personen die in de aangrenzende woonunits aanwezig waren naar het ziekenhuis geweest voor controle.

Verder onderzoek

De brandweer heeft de bewuste panden gelucht. Na nieuwe metingen bleek het CO-gevaar geweken. Het is nog onduidelijk wat de hoge concentratie koolmonoxide heeft veroorzaakt, de brandweer doet hiernaar onderzoek. De politie onderzoekt de doodsoorzaak van de overleden persoon.



Gevaar koolmonoxide

Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat bekend als een sluipmoordenaar. Als je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld elf personen door koolmonoxidevergiftiging. Nog eens honderdvijftig mensen belanden in het ziekenhuis. Meer informatie vind je op de site van de brandweer.