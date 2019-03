Politie zoekt overvaller kledingwinkel Van Eesterenplein

Het was iets na 20.00 uur. Twee medewerkers waren achterin de winkel bezig. Een man kwam de winkel binnen en liep meteen naar het kassablok en trok de lade eruit. Met de hele lade onder zijn arm verliet hij de winkel weer. Meteen is de politie gebeld, die zette een grote zoektocht op touw zette naar de dader. Ook de heli vloog mee en een speurhond werd ingezet. Helaas zonder resultaat. Wel zijn er sporen en camerabeelden veilig gesteld. De politie roept getuigen op zich te melden.

Heeft u informatie?

De dader is tussen de 20 en 30 jaar oud, droeg iets voor zijn gezicht en is licht getint. Hij was vrij klein, rond de 1.60 meter.

Hij droeg een spijkerjack en had fel blauwe schoenen aan. Heeft u iets gezien vanavond, misschien voor de overval of toen de dader op de vlucht sloeg? Bel dan 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in.