Duizenden hennepplanten in bedrijfsloodsen gevonden

De politie kwam de hennepkwekerijen op het spoor na een tip. Woensdag werd een onderzoek gestart in het bedrijfspand. In een van de delen van het verzamelgebouw troffen agenten acht verschillende kweekruimten aan. Hierin was het hele kweekproces terug te zien, van stekjes naar kleine en grote planten, tot oogstrijpe hennepplanten. In totaal werden hier 2.250 planten aangetroffen. Een medewerker van een elektriciteitsbedrijf stelde vast dat op een gevaarlijke manier buitenom de meter stroom werd afgenomen. Dit bedrijf zal nog aangifte doen vanwege de diefstal van de stroom.