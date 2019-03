Twee jongens opgepakt die op gestolen scooter reden

Woensdag 6 maart reden twee surveillerende agenten rond 18.25 uur langs het Von Weberpark. Vanuit de richting van de Hoffmannlaan kwam een scooter aangereden met daarop twee jongens. Bij het zien van de politie leken ze te schrikken. Een van de dienders deed het raam van de dienstauto open en riep dat ze moesten stoppen. Toen de jongens gestopt waren verklaarde een van hen direct ‘die scooter is niet van ons’. De jongens en het voertuig werden vervolgens gecontroleerd. De tweewieler bleek een dag eerder gestolen te zijn. De jongens zijn opgepakt in verband met heling en de scooter is in beslag genomen. Na verhoor zijn de verdachten, later op de avond, weer in vrijheid gesteld.