Politie onderzoekt gewapende overval supermarkt

Bij de overval raakte niemand gewond. Met een geldbedrag als buit vluchtte het tweetal direct na de overval de winkel uit. Direct daarna is een burgernetbericht verstuurd. De politie komt graag in contact met getuigen. Naast onderzoek in de winkel en buurtonderzoek spreekt de politie graag met getuigen. Heeft u de overvallers voor of na de overval gezien? Heeft u andere informatie die kan helpen bij het oplossen van deze zaak? Bel met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.