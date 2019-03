Twee aanhoudingen voor handel in nep merkkleding

Medewerkers van de Dienst Infratructuur van de Landelijke Eenheid kwamen de 36-jarige man en 27-jarige vrouw uit Assen op het spoor door advertenties op het internet waarbij dure merkkleding voor weinig geld werd aangeboden. Na kort onderzoek werden de twee verdachten vandaag in hun woningen aangehouden. Vooral in de woning van de vrouw werden veel namaak schoenen, jassen, truien, mutsen en shirts aangetroffen. De aanwezige nep merkkleding, werd in berslag genomen.

Volksgezondheid

De politie stelt een nader onderzoek in naar de handel en de herkomst van de kleding in. Alle merkhouders doen aangifte van inbruik op het merkenrecht. De goederen kunnen in sommige gevallen, door gebruik van verkeerde lijm of verfsoorten, ook schadelijk voor de volksgezondheid zijn.