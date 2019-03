Vier witwassers aangehouden

In oktober 2018 kreeg de politie melding van Holland Casino dat er met verf besmeurd geld in de speelautomaten was ingevoerd. Medewerkers die de automaten leegden zagen dat en meldden dit direct. Onderzoek bracht aan het licht dat het geld afkomstig was van een plofkraak, waarbij verfpatronen bankbiljetten in een geldautomaat direct markeren en daardoor onbruikbaar maken.

Donderdagochtend 7 maart heeft de politie in woningen in Utrecht en Vleuten vier mannen (allen 19 jaar oud) aangehouden voor witwassen. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.