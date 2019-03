Anders inrichten noodhulp geen oplossing voor hoge werkdruk

Heeres onderschrijft die conclusie niet. ‘Veel basisteams werken al zonder aparte noodhulpteams, maar te weinig politiewerk, dat herken ik niet.’ Politiewerk bestaat volgens Heeres uit meer dan noodmeldingen en werkopdrachten zoals het onderzoek lijkt te suggereren. ‘De politie heeft ook andere maatschappelijke taken. Wij houden toezicht in de publieke ruimte, op straat. We bemiddelen bij conflicten en treden ook, dankzij ons geweldsmonopolie, op als scheidsrechter. En we werken aan preventie. Wat op welk moment nodig is, is lang niet altijd in werkopdrachten te vangen. Juist door op eigen initiatief zaken op te pakken die er op dat moment toe doen, ‘er te zijn’ door te surveilleren, wordt veel criminaliteit voorkomen.’





Het onderzoek Naar een efficiëntere noodhulp? is uitgevoerd door Astrid Scholtens en Ira Helsloot van Crisislab, in opdracht van Politie & Wetenschap.