Drugslab in bedrijfshal; 31-jarige man aangehouden

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier: https://www.politie.nl/themas/aantreffen---vermoeden-drugslab.html#alinea-title-hoe-te-handelen-bij-aantreffen-van-een-mogelijk-drugslab



2019102205 AC