Aanhouding na tip alerte aangeefster

Amsterdam - Donderdag 23 september begon vorig jaar heel vervelend voor de eigenaresse van een pop-up store aan de Houtkopersdwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Er bleek te zijn ingebroken in de winkel en bijna alle aanwezige kleding was gestolen. Kleding die de eigenaresse een klein half jaar later opeens op internet aangeboden zag worden. Dankzij haar tip kon de politie donderdag 7 maart een verdachte aanhouden.