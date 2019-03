Yeter en klasgenoten lopen week stage

Yeter deed eerder dit jaar mee aan het project Baas van Morgen en nam op donderdag 24 januari voor één dag de plaats in van politiechef Paul van Musscher. Yeter vroeg toen al of ze nog eens mocht terugkomen voor een stage, omdat ze later graag bij de politie wil werken. Uiteindelijk kwam ze deze week stage lopen met nog zeven leerlingen van haar school, het Heldring College.



Preventieactie

Na een korte introductie gingen de leerlingen van het Heldring College samen met een groepje stagiaires van het Mondriaan College woensdag 6 maart aan de slag met een preventieactie gericht tegen fietsendiefstallen in het centrum van Den Haag. Daarbij deelden de leerlingen flyers en zadeldekjes uit aan het (winkelend) publiek.









Praktijklessen

Verder brachten de stagiaires deze week een bezoek aan verschillende specialistische afdelingen, zoals het team Levende Have, waar de politiepaarden en -honden onder vallen. De stage wordt vrijdag 8 maart afgesloten met praktijklessen in politievaardigheden. Hierbij trainen de leerlingen onder andere om aanhoudingen te verrichten met gebruikmaking van de benodigde geweldsmiddelen, zoals handboeien en wapenstok.



Nieuwe collega’s

De politie zoekt de komende jaren naar een groot aantal nieuwe collega’s. Door scholieren de kans te geven om stage te lopen bij de politie, krijgen zij een beeld van de veelzijdigheid van het politievak. Zo kunnen zij zelf ervaren of een carrière bij de politie iets voor hen is. Tegelijkertijd is het voor de politie erg belangrijk om in contact te staan met kinderen en jongeren met diverse culturele achtergronden.



Werken bij de politie

Binnen de politieorganisatie zijn er diverse mogelijkheden om zelf bij te dragen aan een veilige samenleving. Op straat of achter de schermen; elke medewerker draagt bij aan het politiewerk. Agenten houden toezicht op straat en zijn daar waar hun hulp nodig is. Heb je liever een baan in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in de administratie, ICT of beleid? Of zie je iets in een functie bij de financiële of digitale recherche? Kijk dan eens op kombijde.politie.nl . Daar vind je alle vacatures die op dit moment open staan.