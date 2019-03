Politie zet dealers in Zuidwijk buitenspel

Foto: aangetroffen stroomstootwapen

De politie had sterke aanwijzingen dat er vanuit de woning gedeald werd. Op donderdagavond ging de politie de woning binnen. Bij het zoeken werd er in een keukenkastje en na fouillering van de aanwezige mannen harddrugs aangetroffen. In de woonkamer lag ook een stroomstootwapen. In een andere kamer trof de politie een geldtelmachine aan.

De twee verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en daar in het belang van het verdere onderzoek ingesloten in het cellencomplex. De aangetroffen verdovende middelen werden in beslag genomen.