Arrestatie voor bedreiging

Hij zou voorbijgangers met een steekvoorwerp bedreigd hebben. De politieman trok uit voorzorg zijn vuurwapen bij de aanhouding, Het gaat om dezelfde man die dinsdagavond 26 februari 2019 met hulp van een politiehond werd aangehouden in de leegstaande kerk aan de Baronielaan. Hij zal vandaag opnieuw beoordeeld worden door de GGZ. De politie is op zoek naar de omstanders die de verdachte bedreigd zou hebben. Zij kunnen contact opnemen met de politie van het team Markdal in Breda via 0900-8844.