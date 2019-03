Gewapende overval op snackbar

De man richtte een vuurwapen, waarvan niet bekend is of het een nepvuurwapen is, op een personeelslid en eiste geld. Met enkele bankbiljetten verdween de dader en vluchtte – zover bekend – te voet weg. De politie stlde een buurtonderzoek in, maar trof niemand meer aan. Er zijn camerabeelden, maar de politie zoekt naar meer informatie om de dader te achterhalen.

Oproep

Als u informatie over deze zaak heeft, kunt u contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl , via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006., of u kunt een tipformulier invullen. Graag met vermelding van het dossiernummer 2019054014 vermelden.