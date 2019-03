Hardleerse man tankt twee keer zonder te betalen

Op donderdag 7 maart kreeg de politie rond 23.30 uur de melding dat een man bij Hazeldonk getankt had zonder te betalen. De verdachte werd staande gehouden en rekende alsnog af bij het tankstation. Rond 3.00 uur bleek de man, die de bijrijder en tevens huurder van de auto was, nogmaals getankt te hebben zonder te betalen. Dit keer op de A16 bij Zuidpunt. Daarop is de verdachte aangehouden. Bij fouillering bleek ook nog dat hij een aantal zakjes wiet op zak had. Die zijn in beslaggenomen. De man is ingesloten.