Hennepstekkerij ontmanteld

De politie ontving een melding dat er mogelijk een hennepkwekerij in een woning aanwezig was. Agenten stelden donderdagavond een onderzoek in en trof inderdaad een hennepstekkerij aan. De politie nam bijna 60 stekjes in beslag alsmede 10 volgroeide hennepplanten en benodigdheden voor een hennepkwekerij. Er is niemand aangehouden.