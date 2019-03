Tilburger aangehouden voor poging zware mishandeling agenten

De politie kreeg omstreeks 03.00 uur wederom een melding van ernstige geluidsoverlast van een bewoner van een pand in de wijk Fatima. Eerder op de nacht hadden agenten hem al gewaarschuwd dat de geluidsapparatuur de volgende keer in beslag genomen zou worden. De dienders gingen met een machtiging tot inbeslagname de woning binnen. Ze zagen dat de bewoner de versterker oppakte. Hij draaide zich om en maakte een slaande beweging daarmee in de richting van een van de agenten die nog op tijd aan de kant sprong en daardoor niet werd geraakt. Vervolgens tilde de man de versterker nog hoger op en wilde daarmee kennelijk de andere politieman slaan of tegen hem aangooien, door zich om te draaien en af te weren kon hij voorkomen dat hij letsel opliep. Uiteindelijk is de verdachte overmeesterd en aangehouden.