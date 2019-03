Zeven vragen én antwoorden over autobranden in Oss

“Dit jaar hebben we te maken gehad met 18 autobranden in Oss. De afgelopen tijd is er sprake van een toename. In het onderzoek is tot nu toe een aantal zaken gebleken. Om te beginnen is niet in alle gevallen vastgesteld wat de oorzaak was. Soms is dat ook niet mogelijk omdat er bij branden heel veel sporen verloren gaan. Verder hebben wij ook te maken met gevallen waarbij sprake van een technisch mankement. Wij kunnen ook niet uitsluiten dat sommige branden zijn aangestoken om de verzekering op te lichten. Vooral wanneer het aantal branden toeneemt, brengt dat mensen soms op ideeën.”