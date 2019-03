Dodelijk verkeersongeval Brunssum

De motorrijder, een 26-jarige man uit Amstenrade reed over de N300 in de richting van Landgraaf. Door nog onbekende oorzaak kwam hij met zijn motor ten val. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De oorzaak van het ongeval is nog onderwerp van onderzoek. Voor de weggebruikers die het ongeval zagen gebeuren is slachtofferhulp ingeschakeld.