Drie aanhoudingen na overval op pizzeria

De politie is meteen gestart met het onderzoek. Direct na de overval is een burgernetbericht verstuurd met daarin een getuigenoproep. In de loop van de avond zijn drie jongens aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Uit onderzoek bleek later dat deze jongens niets met de overval te maken hadden. Het drietal werd daarop in vrijheid gesteld.

Vrijdagmiddag kwam het onderzoek in een stroomversnelling en werden in Heerlen drie verdachten aangehouden. Het zijn mannen van 18, 20 en 21 jaar oud. Het drietal is op hun thuisadres in Heerlen door de politie aangehouden. Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.