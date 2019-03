Doorrijden na dodelijke aanrijding

Rond 04.20 uur werd een vrouw op de Biltsetstraatweg, N237, door getuigen gevonden. Zij alarmeerden direct de politie en probeerden de vrouw te reanimeren. Een ambulance kwam, maar de vrouw overleed aan haar verwondingen. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk is aangereden door een automobilist in een zilvergrijs-groene Renault Clio, die doorreed zonder hulp te verlenen. De politie is op zoek naar hem of haar. De auto is tijdens de aanrijding beschadigd.

Agenten zijn op zoek gegaan naar de automobilist, maar deze is nog niet gevonden. Via Burgernet zijn meerdere oproepen uitgedaan en vandaag vliegt een politiehelikopter om overzichtsfoto’s van de plaats van de aanrijding te maken.

Getuigen, mensen die meer weten over de aanrijding en mensen die een beschadigde zilvergrijs-groene Renault Clio zien, wordt gevraagd om contact op te nemen via 0900-8844 of onderstaand tipformulier.

Omdat de familie van het slachtoffer nog niet geïnformeerd is, doen we nog geen mededeling over haar leeftijd en woonplaats.