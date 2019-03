Getuigen gezocht van overval supermarkt

Rond 21.00 uur kwamen twee gewapende mannen in donkere kleren aan en mutsen op de supermarkt binnen en bedreigden personeel. Eén personeelslid werd daarbij ook geslagen. Met onbekende buiten gingen de twee er vandoor op een scooter. Agenten kwamen en gingen op zoek naar de overvallers. Ook een speurhond werd ingezet.

De politie heeft de zaak in onderzoek en vraagt getuigen die nog geen verklaring hebben afgelegd, en andere mensen die meer weten over deze overval, om contact op te nemen via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of onderstaand tipformulier.