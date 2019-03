Bezorger in Beverwijk bestolen

Daarna ging het tweetal er vandoor in een grijze personenauto. Ondanks de inzet van Burgernet en een zoekactie in de omgeving werd het tweetal niet meer gevonden. De politie komt graag in contact met getuigen. Mogelijk hebben mensen het tweetal met / of bij hun auto zien rondhangen op de Meerstraat. Het gaat om twee blanke mannen van rond de 20 jaar, 1.80-1.85 meter. Eén man had een Albert Heijn tas bij zich. De andere man een donkerblauwe of zwarte tas en had warrig halflang haar. Mensen met informatie over dit tweetal kunnen bellen met 0900-8844.

2019044602